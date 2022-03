Acusado de manter mulher refém em hotel tem prisão preventiva decretada

Jozimar Boone, o homem responsável por manter uma mulher refém em um quarto de hotel, por quase duas horas, teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi do juiz Alesson Braz, durante audiência de custódia, realizada no Fórum Criminal, o magistrado argumentou que a finalidade de converter o flagrante em prisão preventiva, entre outros fatores, é a garantia da ordem pública, levando em consideração a gravidade do delito.

Jozimar Boone, que inicialmente teve o sobrenome divulgado como Pontes, foi indiciado na sede da Delegacia de Flagrantes pelos crimes de sequestro, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes.

O acusado foi preso na última sexta-feira, 25, depois de uma longa e tensa negociação com policiais militares. Armado com um revólver calibre 38, Jozemar manteve uma mulher de refém em um quarto deste hotel no centro da cidade.

No interrogatório, na sede da Delegacia de Flagrantes, o acusado disse que conheceu um moto taxista em um bar da cidade, os dois beberam juntos e Jozimar pediu para o amigo conseguir umas meninas para ir para o hotel. O moto taxista levou um amigo e a esposa para o local, mas após tomar cerveja e usar entorpecente o acusado disse que se sentiu ameaçado e que por isso fez a mulher de refém, com a finalidade de sair do local com segurança. Quando primeira guarnição chegou ao hotel o marido da vítima estava na porta.

Jozemar Boone disse ainda que tinha 40 mil reais em uma conta bancaria, dinheiro oriundo da venda de uma caminhonete, ele que mora em Vila Extrema, estava na cidade há 15 dias para resolver problemas bancários.

Como foi preso em flagrante a previsão é que o inquérito do caso seja finalizado em 10 dias.

Fonte: Acrenews