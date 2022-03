Acreano não tem limite: homem faz referência a ponto turístico do nordeste no Acre

O acreano Elias Jorge, 43, “atou” uma rede, na tarde desde domingo, 27, no bairro da Base, entre árvores parcialmente alagadas , por conta da cheia do Rio Acre nos últimos dias.

Jorge conta que cresceu no bairro e sempre conviveu com cheias do manancial, e que, ao passar no local, lembrou do ponto turístico Jericoacoara, no nordeste, e resolveu fazer uma brincadeira pra descontrair na internet.

“A ideia partiu quando eu passei, hoje de manhã, pelo bairro da base aí vi aquelas árvores, aquele cenário e falei que ia lá em casa pegar uma rede. A gente ver muito o pessoal viajando para Jericoacoara e lá tem as redes esticadas no mar, aí eu tive essa sacada. Coloquei a rede e pedi pra minha esposa tirar foto. Foi mais pra descontrair mesmo, sou do bairro da Base, cresci dentro do bairro e gosto da base, minha mãe mora lá até hoje”, diz Jorge.

Jorge diz ainda que, apesar do anzol, não conseguiu pegar nenhum peixe.

“Não cheguei a pegar nada, mas besliscou sim, quando começou o movimento de muita gente nas motos aquáticas os peixes foram para mais longe”.

Fotos: Rosinês Cirino