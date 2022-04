Acre participa do 72º Encontro Nacional dos Detrans

Com o objetivo de promover políticas públicas de trânsito efetivas e inovadoras, a Associação Nacional dos Detrans (AND), realiza, de 29 a 31 de março, o 72º Encontro Nacional dos Detrans (END), em Vila Vellha (ES).

Participam do evento a presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, e o diretor de Operações Anderson Castro, além de diversos representantes dos órgãos de trânsito do Brasil.

Segundo o presidente da AND, Ernesto Mascellani Neto, o evento visa discutir temas como trânsito, legislação, melhorias no atendimento ao cidadão e novas tecnologias, entre outros. “Queremos ser menos burocráticos, para que o cidadão receba um serviço de melhor qualidade”, diz.

“Este encontro é uma grande oportunidade para a integração entre os Detrans de todo o país, e além disso promove debates e soluções inovadoras para o sistema de trânsito”, afirma Taynara Martins.

Durante o evento, aconteceu o II Encontro dos Gestores do Sistema Nacional de Trânsito, que contou com a participação do titular da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Frederico Carneiro.