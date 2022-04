Acre fecha março com 20 mortes pela Covid-19

O mês de março encerrou com 20 mortes pela Covid-19 no Acre, mesmo número registrado em janeiro de 2022. Porém, número menor que o de fevereiro, quando foram contabilizadas 100 mortes pela doença no estado.

Nesta quinta-feira (31) o boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre) não trouxe novos casos de Covid-19 nem mortes pela doença. Assim, o número de infectados permanece 123.812 e o de mortes 1.992 no estado.