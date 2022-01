Zeladoria da Cidade intensifica os trabalhos de combate à dengue com a contratação de 115 novos trabalhadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Secretaria Municipal da Zeladoria da Cidade deu início, na manhã desta quarta-feira, 5, ao dia “D” de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

As ações de limpeza da cidade são intensificadas e contam com o reforço de 115 novos trabalhadores que devem realizar os trabalhos de capina, roçado e limpeza em geral.

Os trabalhos iniciaram no Bairro Aeroporto Velho, um dos apontados no Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti – LIRA’a, com alto potencial de infestação da dengue. Além da região da Baixada da Sobral, as ações de limpeza serão ampliadas para os demais bairros de capital acreana com a participação de 21 equipes que compõem as frentes de trabalho.

O Secretário da Zeladoria, Joabe Lira, destacou a importância de atuar nos trabalhos de prevenção à dengue e outras doenças nesse momento de intensificação das chuvas.

“Queremos fortalecer ainda mais os trabalhos de limpeza pública da cidade, dando uma resposta satisfatória e contribuindo nesse momento tão importante de combater qualquer foco do mosquito, esse reforço dos trabalhadores vai auxiliar muito nessas ações”, destacou Lira.

No pátio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade os trabalhadores receberam todas as orientações para atuação nos bairros, estratégias também foram definidas, para que tudo ocorra dentro do planejamento.

Os trabalhadores convocados para atuar nas ações, agradecem a oportunidade de poder ajudar na limpeza de Rio Branco, contribuindo com a organização da cidade.

“Eu me sinto muito feliz de executar esse trabalho tão importante”, informou o gari, Eliton dos Santos.

As margaridas também vão atuar de forma incisiva, na limpezas de praças e parques da capital acreana.

“Estamos aqui para contribuir com a limpeza da cidade e evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue”, concluiu Maria Leilane.