Zelador é esfaqueado após discussão com morador de condomínio

Um zelador foi esfaqueado, após discussão com um morador, em um condomínio na manhã deste sábado (22), na rua Alfredo Benzoni, na zona Leste de Ribeirão Preto.

Segundo informações apuradas por policiais militares acionados na ocorrência, a “facada” foi desferida durante uma confusão com um condômino. A discussão teria origem na violenta reação do morador por causa do barulho, resultante da utilização do equipamento de jardinagem, na área do térreo no prédio. Ele teria atirado um copo na direção de dois zeladores próximos ao local.

Estes, então, subiram ao 6º andar e foram conversar com o agressor no apartamento onde reside. Neste instante, segundo depoimento de uma das vítimas no registro do Boletim de Ocorrência, aconteceu a facada que feriu um deles.

O funcionário foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE). O estado de saúde não foi divulgado.

O agressor foi preso em flagrante delito.

O condomínio manifestou, em nota, sobre o caso:

“No momento, o Condomínio se encontra focado em prestar todo o apoio necessário ao zelador. Informamos que todas as medidas judiciais para esclarecimento dos fatos já foram tomadas junto a polícia com apoio do jurídico. Assim, não concederemos entrevistas nesse momento”.