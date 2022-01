Zagueiro criticado no Flamengo dá adeus ao clube

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bruno Viana, oficialmente, não é mais jogador do Flamengo. O criticado zagueiro terminou o contrato com o Mais Querido, que ia até 31 de dezembro de 2021. Assim, Viana retorna para Braga, de Portugal. Se continuar no clube, o zagueiro será comandado por Carlos Carvalhal, que negociou a vinda para o rubro-negro.

O zagueiro foi a primeira contratação do Flamengo em 2021. Em uma temporada atípica, a temporada de 2020 terminou nas primeiras semanas de 21. O calendário foi esticado por causa da pandemia de covid-19. Neste contexto Viana foi anunciado.

No início a contratação empolgou. O zagueiro chegou com muita expectativa. No entanto, não se firmou. Nem com Rogério Ceni, nem com Renato Gaúcho, os dois treinadores do Flamengo em 2021. Passou mais tempo no banco de reservas do que em campo.

Com muitas críticas da torcida, ficou praticamente inviável a extensão do vínculo com o Mais Querido. Portanto, ambos os lados esperaram pelo final do contrato para que o zagueiro retornar ao Velho Continente.

Números de Bruno Viana

Com a camisa do Flamengo, Bruno Viana disputou 38 partidas, entre Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Marcou apenas um gol.

Fonte: Fanáticos Brasil