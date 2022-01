Xuxa explode e escancara recado para Renato Aragão, após décadas de amizade: “É nítido”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Xuxa Meneghel faz homenagem à Renato Aragão no dia de seu aniversário

Nesta quinta-feira (13), o humorista Renato Aragão, mais conhecido como Didi, completa 87 anos de idade e Xuxa Meneghel não deixou passar batido e deixou sua homenagem nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora escancarou várias fotos antigas ao lado de Renato Aragão.

Fotos dos dois em cima do palco, na televisão, em programas e em quase todas elas se abraçando, mostrando total carinho após décadas de amizade.

Na legenda da publicação, Xuxa Meneghel se declarou para o humorista.

“É nítido o meu amor por vc @renatoaragao. Mas eu nunca te agradeci por vc ter acreditado em mim quando eu ainda estava no Clube da Criança, por vc deixar eu ser a única namoradinha do Didi, por vc ser meu vizinho na casa rosa, no malibu, em Orlando…”, começou a apresentadora.

Que continuou falando sobre a amizade entre Sasha Meneghel e Lívia Aragão, e inclusive por ter conhecido a esposa de Renato Aragão.

“Por você deixar a Livinha perto da Sashita quando eram bebês, por você me apresentar a @lilianaragaooficial (seu grande amor) antes de qualquer pessoa… Obrigada Renato por você sempre existir na minha vida. TE AMO, seja feliz SEMPRE !!!”, completou ela

REPERCUSSÃO NA INTERNET

A publicação de Xuxa Meneghel rendeu nas redes sociais e teve várias curtidas e muitos comentários.

“Melhor infância foi com vocês na sessão da tarde”, disse um internauta chamado Gabriel Ramos.

Ana Thais Matos também relembrou a infância e se declarou: “Embalaram minha infância! Sou apaixonada por vocês dois”.

“Quanta foto linda! Nada mais puro do que a amizade de vocês”, comentou uma seguidora chamada Iris Gobbi.

Já uma seguidora que se identifica como Viva Brito, mandou um recado sincero e agradeceu a ela por fazer isso em vida.

“Que bom que você está fazendo isso com ele em vida! São Poucos que agradecem desse jeito!”, disse a seguidora.