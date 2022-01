William Bonner entra ao vivo às pressas com anúncio avassalador: “Tenho que tomar uma decisão extremamente delicada”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O apresentador surpreendeu ao subir transmissão sem aviso prévio e falou sobre a pressão de uma escolha que tem que tomar antes do início do JN

William Bonner surpreendeu o público ao entrar ao vivo no Instagram, nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro.

Antes do início do Jornal Nacional, o apresentador confessou que vinha enfrentando um verdadeiro dilema. Por ter entrado às pressas, ele chegou a assustar quem o acompanhava ao dar tanta seriedade ao assunto.

Mas, na verdade, o tal “anúncio avassalador” era apenas uma brincadeira do apresentador.

“Um momento de grande tensão para o tio na hora de apresentar o Jornal Nacional. Tenho que tomar uma decisão extremamente delicada, um momento de pressão psicológica muito forte sobre mim, preciso admitir”, começou dizendo.

“Chegou a hora de eu escolher minha gravata!”, acrescentou o comunicador, entre risos. Ele ainda falou sobre a mudança de visual, que aderiu no ano passado:

“Essa é uma hora do dia em que eu me felicito por ter tomado a decisão de ter parado de fazer a barba. Quantas vezes eu chegava aqui e tinha que pegar a maquininha para me barbear”, brincou.

William Bonner continua na Globo até 2025

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o apresentador vinha demonstrando sinais de cansaço do trabalho nos bastidores. No entanto, após uma longa reunião com a direção, ele renovou seu contrato com o grupo por mais 4 anos.

Renata Vasconcellos segue ao lado dele pelo mesmo período.