WhatsApp exibirá notificação de menção em grupos

O WhatsApp começou 2022 com diversas novidades para melhorar e tornar mais prática a vida dos mais de 2 bilhões de usuários da plataforma. A mais nova atualização do mensageiro verde garante a notificação em casos de menção em grupos do WhatsApp. Anteriormente, a menção aparecia com o símbolo do @ no nome do grupo, mas não era possível saber quem respondeu uma mensagem sua ou citou seu nome de usuário.

Na nova atualização os usuários conseguirão visualizar quem foi o amigo que o mencionou, facilitando o momento em que os usuários escolhem quem vão responder no WhatsApp. As atualizações são informações do WABetaInfo, site focado nas novas ferramentas do mensageiro de propriedade da Meta.

WhatsApp e seu sistema de notificação

Essa e outras atualizações estão disponíveis apenas no WhatsApp Beta, uma versão teste do aplicativo que é utilizada por usuários ansiosos que gostam de serem os primeiros a utilizar novos recursos. Esta versão também é utilizada pelo WhatsApp para saber quais recursos estão funcionando com perfeição e quais outros devem ser aprimorados antes de se tornarem disponíveis para o público geral.

Uma nova atualização que deve chegar em breve afeta o layout das ligações de voz e vídeo do WhatsApp. A mudança acontecerá principalmente nos ícones do viva-voz, chamada de vídeo, desligar microfone e encerrar chamada, deixando os botões mais acessíveis. Além disso, também ocorrerá uma alteração na opção para adicionar mais uma pessoa na chamada, sendo necessário apenas clicar em um ícone que ficará sempre aparente na tela.