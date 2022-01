Vulgo ‘Percatinha’ do São Raimundo é morto após viatura ser fuzilada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um ataque criminoso ocorrido nesta quinta-feira (6) a uma viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) terminou com uma vítima fatal. Trata-se de Matheus Danilo Barros, vulgo ‘Percatinha’, de 24 anos. Ele residia no bairro São Raimundo, zona Oeste da capital, e era conhecido por liderar um grupo criminoso na localidade.

Percatinha’ e mais outros dois comparsas foram presos ontem, e hoje estariam saindo de uma audiência de custódia realizada no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro Adrianópolis, quando criminosos fuzilaram o veículo da PC-AM.

Na ocasião, ‘Percatinha’ morreu, enquanto outros dois presos ficaram em estado grave e uma investigadora ficou ferida.

Em coletiva de imprensa realizada ainda na tarde desta quinta-feira, as equipes da 1ª e da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que conseguiram recuperar algumas armas utilizadas no atentado.