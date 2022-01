Vulgo “Chimbinha” é encontrado morto com requintes de crueldade; imagem forte

-------- Continua depois da Publicidade--------

Amazonas – Na manhã do último domingo (9), um homem identificado apenas como vulgo “Chimbinha”, foi encontrado morto com as mãos amarradas e uma camisa preta enrolada no pescoço por moradores da Comunidade da Vila Cristina, nos arredores do município de Parintins (369 KM de distância até Manaus).

De acordo com informações de moradores da comunidade, vulgo “Chimbinha” é acusado de cometer diversos crimes e assaltos na Zona Rural de Parintins, além de ser usuário de drogas pesadas. As motivações do crime ainda são desconhecidas, assim como os responsáveis pelo homicídio com requintes de crueldade.