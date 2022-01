Voo com mais de 200 brasileiros deportados dos EUA, incluindo crianças, chega a MG

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um voo com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos, vindo do Arizona, chegou às 13h27 desta quarta-feira (26) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana. Dentre eles, 90 menores de idade, incluindo crianças de até 10 anos.