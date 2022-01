Vôlei: casos de covid-19 levam a adiamento de mais jogos da Superliga

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou na tarde desta terça-feira (4) o adiamento de mais duas partidas previstas para sexta-feira (7) pela rodada inaugural do returno da Superliga Feminina: Sesc RJ Flamengo contra Sesi Bauru, e o compromisso do Valinhos, que receberia o Minas. As mudanças ocorrem após o registro de casos do novo coronavírus (covid-19). Através de nota oficial, o Sesc RJ Flamengo confirmou que seis atletas (Monique, Gabiru, Milena, Milka, Valquíria e Yonkaira Peña) e quatro integrantes da comissão técnica testaram positivo para covid-19.

Também através de comunicado o Country Club Valinhos informou que atletas do elenco profissional também foram infectadas. O clube, porém, não revelou os nomes e a quantidade das pessoas que estão com o vírus. A CBV ainda não definiu as novas datas para a realização das partidas.

Na última segunda-feira (3) a CBV já havia adiado o jogo entre Fluminense e Osasco.

Fonte: Agência Brasil