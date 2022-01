Vixe, que chique! Eles só andam de Mitsubishi; vereadores compram caminhonete de luxo por quase 300 mil

-------- Continua depois da Publicidade--------

ACREVixe, que chique! Eles só andam de Mitsubishi; vereadores compram caminhonete de luxo por quase 300 milPUBLICADO 5 horas atrásem 12 de janeiro de 2022Por: Radialista José Gomes – Da Amazônia para o Mundo.



Esta semana, uma publicação da Câmara Municipal de Tarauacá, no site institucional, não convenceu os munícipes. Um dos municípios com maior número de ciclistas do Brasil, além das carroças de boi, dos cargueiros e dos pedestres, onde me incluo.



Foto (da esquerda à direita): blusa listrada, Valdozinho Vieira do Ó, vereador do PSDB; blusa azul, Francisco Feitoza Batista, “Chico Batista” (PDT), presidente da Câmara.

Éque o atual presidente da Câmara de Vereadores, FRANCISCO FEITOZA BATISTA, “Chico Batista” (PDT), mesmo partido da prefeita, realizou a compra de uma caminhonete, modelo TRITON SP OUTD GLS A, cor prata, placa QWP4A50, chassi 93XSYKL1TNCM49187, renavam 01286598394, abastecimento a óleo diesel, fabricação e modelo: 2021/2022. Coisa bem chique, de luxo.

Pelo preço, o veículo deve ser muito chique por dentro, trilhões de vezes melhor que meu cafofo. E não estou com inveja não (rs), apenas curioso, em razão do preço que, pasmem, foi quase 300 mil reais (R$ 265.000,00).

No site institucional, a Câmara não divulgou, no Detalhamento do Empenho, que é o documento que compõe e instrui o processo de pagamento, a modalidade da licitação, em que o veículo foi adquirido da empresa AGRO NORTE IMP E EXP LTDA, famosa Mitsubishi Motors. (clique aqui e baixe o detalhamento do empenho da compra).



No Portal da Transparência, o editorial localizou o documento. Porém, várias informações obrigatórias não constam no documento, tais como: finalidade do veículo, número da licitação, número do contrato ou a modalidade da licitação, haja vista que o valor excede as hipóteses que autorizam dispensa de licitação não emergencial.

Não constam ainda, no Portal da Transparência, a íntegra do processo licitatório, como resumo do procedimento, como eventuais pesquisas de preço, buscando o menor preço e a vantajosidade da compra para a administração pública. Pelo apurado da reportagem, apenas uma empresa participou da licitação.



No site da Câmara, logo após a entrega do veículo, este foi encaminhado ao município de Tarauacá, não informando se o veículo já estaria adesivado com os símbolos institucionais da Câmara Municipal, conforme prevê a lei, e o Tribunal de Contas do Estado.



A Câmara não divulgou a modalidade da licitação, mas informou que pagou com recurso próprio, à empresa AGRO NORTE IMP E EXP LTDA (Mitsubishi Motors). A concessionária mais chique de Rio Branco.

Seja como for, achei bem chique o veículo, gostei da cor, é a diesel, GPS, computador de bordo e outras tecnologias, tração em 4 rodas, várias saídas de ar-condicionado, suporte para braço e bebidas, e outros confortos. O Senhor Presidente, Vossa Excelência, poderá me convidar para acompanhar uma diligência institucional.

O povo não entende de coisas chiques, e dirá: “Vixe, que chique! Eles só andam de Mitsubishi”.

Leia o processo de compra da caminhonete, na íntegra, clique aqui.