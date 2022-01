Visitas são suspensas no presídio de Cruzeiro do Sul devido onda de Covid-19 e síndromes gripais

-------- Continua depois da Publicidade--------

A decisão de suspender as visitas no presídio de Cruzeiro do Sul saiu à partir de uma reunião realizada nesta terça-feira, 25, no ginásio do bairro da Cobal, com representantes do Ministério Público, Associação Comercial, Órgãos da saúde e Educação do Estado e Município, Segurança, entre outros.

Para se ter uma ideia, os índices de casos novos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul subiram muito. De sexta para sábado, o número de casos novos passou de 8 para 46. Uma elevação de quase 500%.

Sendo assim, à direção do presídio Manoel Neri da Silva resolveu suspender as visitas que estavam agendadas para quarta-feira, 26 e sábado, 29 de janeiro.

“Nesta quarta feira iria ser realizada a visita íntima e com essa situação será cancelada. E a visita do fim de semana também. Posteriormente, quando melhorar a situação da Covid-19 com a diminuição dos casos, a gente retorna de novo para visita normal. Foi o que informou Elvis Barros, diretor da Unidade.

O diretor disse também que apesar da suspensão das visitas, outros atendimentos serão realizados.

“A suspensão é apenas para a visita dos presos, pois o atendimento continuará normal, como tiragem de carteirinhas para entrada no presidio, Atendimento de assistência social junto aos familiares dos presos também o NASF (Núcleo de apoio à família) que recebe o material dos presos, dos reeducandos como material de higiene, merenda, quite de higiene, medicamentos, alimentos. Esse atendimento vai continuar. Pedimos compreensão dos familiares”, explicou.