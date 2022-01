Violência: Homem é morto à Pauladas no Segundo Distrito de Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ano de 2022 começou de forma violenta em Sena Madureira, um homem identificado por Erivaldo Rodrigues, 30 anos, foi assassinado à pauladas no início da tarde deste sábado (01) no Bairro Niterói, localizado no segundo distrito da cidade.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime brutal foi cometido por três homens que até o momento ainda não foram identificados, e ocorreu na Rua Raul Tamburini, a principal via do bairro.

Ao ver o homem sendo agredido, moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas quando os socorristas chegaram ao local só puderam atestar a morte da vítima.

A polícia também foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) deverá chegar ao local para fazer a remoção do corpo. O episódio sangrento assustou os moradores da comunidade, e chamou ainda mais atenção por ser cometido em plena luz do dia.