Viih tube reconhece dívida de IPTU: ‘Nem sei o que a sigla significa’.

A influenciadora contou que suas contas estavam sendo pagas por sua mãe, Viviane Felicio, e que as duas esqueceram do imposto.

São Paulo – Viih Tube usou as redes sociais, nesta quinta-feira (13), para comentar a ação judicial movida pela Prefeitura de São Paulo (Imposto Predial e Territorial Urbano) por conta do não pagamento do IPTU de um imóvel que ela tem na zona Sul da capital.

A influenciadora afirmou que a mãe, Viviane Felicio, era quem pagava as contas dela, enquanto estava confinada em um reality show no ano passado, e explicou que a mãe esqueceu de fazer o pagamento do imposto, assim como ela.

“Hoje eu acordei com a fofoca de que eu não tinha pago meu IPTU. Morar sozinha é muita responsabilidade, é muito imposto para pagar. As pessoas descobriram que eu não paguei meu IPTU e nem eu sabia que eu não tinha pago. Desde que eu fui para o reality, minha mãe ficou pagando minhas contas e quando eu voltei continuei sendo uma folgada. Enfim, ela esqueceu, eu esqueci e eu realmente não paguei, que vergonha, que vexame!”, disse ela.

Por fim, Viih contou que já está regularizando sua situação, que irá pagar a dívida, mas admite desconhecer o significado da sigla IPTU. “Muito obrigada por avisarem, agora estou regularizando tudo certinho, sempre paguei tudo certinho, mas realmente acontece. Morar sozinha é uma coisa, né?! Muita coisa para pagar. Inclusive, sendo bem sincera, eu nem sei o que significa a sigla IPTU, mas se tem que pagar eu tô pagando.”