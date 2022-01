Vídeos mostram tsunami que atingiu Tonga: mar invade casas, ruas

-------- Continua depois da Publicidade--------

A erupção de um vulcão submarino neste último sábado fez com que um alerta de tsunami fosse disparado, deixando vários países em alerta. O fenômeno causou ondas gigantes que atingiram as ilhas do Sul do Pacífico e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a água tomando conta de tudo.

Tupou VI, rei de Tonga, foi levado às pressas para uma ilha mais distante e os moradores foram orientados e correrem para os locais mais altos, evitando as praias. No Japão, as costas orientais da ilha de Hokkaido, assim como as regiões de Kochi e Wakayama, também foram atingidas pelo tsunami de até 0,9 metros pouco depois da meia-noite, segundo a agência.

Testemunhas disseram que em algumas partes de Nuku’alofa, capital de Tonga, caíram cinzas que seriam do vulcão. Até o momento não há informações de vítimas em decorrência do tsunami, mas o prejuízo material foi grande.

Tonga ficou sem acesso à internet, por isso as informações que chegam de lá são poucas. Algumas regiões ficam a pouco mais de 60 km do vulcão e são essas as mais atingidas pelo tsunami.

Muitas residências estão sem luz, linha telefônica e não há previsão de quando esse blecaute total irá acabar, pois as equipes estão com dificuldade para chegarem ao local. A internet chega a Tonga através de um cabo submarino, que provavelmente foi danificado

A Southern Cross Cable Network é a empresa responsável pela manutenção deste cabo, mas ainda não sabe o que aconteceu. Pode ser que o cabo tenha sido cortado, ou sofreu apenas algumas avarias, mas isso só poderá ser constatado quando houver segurança para a equipe fazer a manutenção.