Vídeos : Justiceiro baleia e amarra bandidos que faziam arrastões perto do Olímpico Clube na Constantino Nery

Na noite do último sábado (22), por volta ddas 23:30h, dois homens foram parados por um justiceiro que os poupou a vida. Os bandidos estavam em uma moto e faziam arrastão no calçadão das proximidades do Olímpico Clube, Avenida Constantino Nery, bairro de São Geraldo, Zona Centro Sul de Manaus.

Os bandidos abordavam os pedestres, apontavam um simulacro de arma de fogo, ameaçavam de morte e roubavam telefones celulares e outros objetos de valor.

Ao perceber a marmota, o justiceiro meteu o balaço nos bandios e os amarrou. Um dos bandidos foi atingido no abdome e o comparsa dele, que era o piloto da motocicleta roubada, foi baleado no ombro direito, de acordo com informações do relatório dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Quando os dois bandidos faziam mais uma vítima, quase embaixo do viaduto que cruza a Avenida Constantino Nery e a Avenida Boulevard Álvaro Maia, o justiceiro apareceu e baleou os dois bandidos, que deram sorte em não morrer no local.

Uma guarnição formada por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegou rapidamente ao local, e depois de constatar que os assaltantes estavam com tiros no corpo, acionou o Samu.

Ninguém soube dar qualquer informação sobre o justiceiro, que surpreendeu e atingiu os dois assaltantes, e tudo o que as testemunhas relataram é que o homem estava vestido de preto e também pilotava uma motocicleta vermelha.

Os assaltantes feridos não tiveram os nomes divulgados e foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas no decorrer deste domingo, 23, um procedimento de flagrante delito vai estar em andamento no 1º DIP.