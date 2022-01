Vídeos campeões de 2021, que fizeram a gente chorar de alegria!

-------- Continua depois da Publicidade--------

NA Retrospectiva do Bem 2021 do Só Notícia Boa termina hoje com os vídeos campeões do ano, os que mais bombabaram e fizeram a gente chorar de alegria e esperança no Instagram do Só Notícia Boa.

Assistindo agora, para fazer o Top 15, a gente voltou a se emocionar e viu quantas imagens legais marcaram esse ano que está terminando.

O campeão, mais visto de todos, com mais de 4,1 milhão de visualizações, foi o vídeo exclusivo que editamos do Heitor, de 9 anos, que raspou os cabelos durante uma chamada de vídeo para apoiar o amiguinho que estava internado com câncer. (assista abaixo)

Em segundo lugar tivemos um empate: o vídeo do menino que teve o gatinho envenenado e pede para as pessoas pararem de fazer isso; o vídeo do Eduardo Marinho sobre “ver a espiritualidade de uma pessoa fora de um templo e não dentro dele”, e o vídeo do carinho entre um menino sem camisa e um cachorro caramelo. (vídeos abaixo)

O terceiro mais visto do ano no Instagram do Só Notícia Boa foi o vídeo da amizade relâmpago entre dois meninos no trânsito. De dentro de um carro um garotinho dá seus brinquedos e brinca com um menino de chinelos que vendia produtos com a família no semáforo. (assista abaixo)

Tem ainda o da menina cega que cantou para se acalmar durante uma exame emociona o mundo. (assista abaixo)

Muitas emoções positivas

E a gente já te convida para seguir o Instagram do Só Notícia Boa porque teremos muito mais emoções positivas, para você se divertir, se informar e chorar de alegria em 2022.

E pode apostar! 2022 será ano da virada!

Um ano novo cheio de amor, empatia, solidariedade, alegria, dinheiro, saúde e muita notícia boa para todos nós!

De toda equipe do Só Notícia Boa e do Só Vaquinha Boa!

Prepare o lencinho e assista ao Top 15: os melhores vídeos do ano: