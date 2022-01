VÍDEO: Vulgo “Dinossauro” é perseguido e assassinado dentro de loja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado como Ronald Farias dos Santos, de 24 anos, mais conhecido como vulgo “Dinossauro”, foi perseguido e friamente assassinado com diversos disparos de arma de fogo nas proximidades da rua Itaite, bairro Mutirão, Zona Norte da capital.

De acordo com informações de testemunhas, pistoleiros perseguiram vulgo “Dinossauro” foi perseguido por criminosos encapuzados e em seguida alvejado. Ele tentou correr, mas acabou morrendo na entrada de uma loja de roupas. Os responsáveis pelo crime fugiram do local.

Ainda conforme informações, Ronald Farias era conhecido por cometer diversos assaltos e furtos pela Zona Leste da capital. A hipótese do fato ter sido motivado por um possível acerto de contas com o crime organizado não foi descartada. A perícia constatou três perfurações por arma de fogo na vítima, sendo na cabeça, no tórax e em um dos braços.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar a remoção do corpo do local.