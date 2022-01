VÍDEO VIRALIZOU: discussão em conveniência deixou dois funcionários baleados e atirador morto.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bate-boca que evoluiu para tiroteio teria começado por causa de cigarro

Durante trabalho em conjunto entres as polícias Militar e Civil em Rolim de Moura, realizado através de diligências, o corpo do autor dos vários disparos de arma de fogo que atingiram dois funcionários da conveniência de um posto de combustível no centro da cidade foi encontrado.

O autor do crime foi identificado por Josué de Souza (IMAGEM SECUNDÁRIA). Seu corpo foi encontrado pela polícia, por volta das 00h58min, início desta madrugada desta quarta-feira, 05, no travessão localizado atrás do Parque de Exposição Agropecuária em Rolim de Moura.

Um suspeito, que estava junto com o autor do crime no momento dos fatos foi preso pela polícia para esclarecimentos sobre sua real participação.

Junto com o suspeito, a polícia encontrou o veículo utilizado na fuga, após a prática do crime. No interior do automóvel foram encontrados vestígios de sangue, e através de informações os policiais chegaram até onde estava o corpo de Josué.

Trabalhos periciais no local onde ocorreu o crime, no veículo e no local onde foi encontrado o cadáver foram realizados por uma equipe da Polícia Técnico-Científica – POLITEC.

Após todos os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para os serviços funerários.

De acordo com a polícia, o autor do crime possivelmente foi atingido pelo Policial Militar que se encontrava próximo ao estabelecimento no momento dos fatos e interviu na situação, vindo a trocar tiros com o criminoso.

O CRIME

Dois funcionários de uma conveniência de um posto de combustível foram atingidos por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira, 04, em Rolim de Moura.

As primeiras informações são que o atirador estava bebendo no local, quando após um desentendimento com os trabalhadores, sacou uma arma e efetuou vários disparos contra eles.

Um policial militar que estava no local chegou a trocar tiros contra o criminoso, que conseguiu fugir em um automóvel VW Gol.

Os funcionários atingidos foram identificados como Anderson Ricardo e Vítor Henrique. Um deles foi atingido por 04 disparos e o outro 03. O estado de saúde das duas vítimas é considerado grave.

ESTADO DE SAÚDE DAS VÍTIMAS

As últimas informações recebidas de um familiar dão conta de que a vítima Anderson, que se encontrava em estado de saúde mais delicado passou por um processo cirúrgico no Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro) em Cacoal, e apesar que seu quadro clínico ainda ser considerado grave, ele não corre risco de morte.

A outra vítima (Vitor) foi transferida também para o Heuro. Seu quadro clínico da mesma forma continua sendo considerado grave, mas não corre risco de morte.

O MOTIVO

Segundo informações passadas ao FOLHA DO SUL ON LINE, os dois funcionários teriam pedido para que o atirador não fumasse no local, o que é proibido, e isso teria dado início à discussão que resultou no crime.

Fonte: Imagens: Planeta Folha

Autor: Texto: Alerta Rolim