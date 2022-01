Vídeo: Valentões improvisam UFC na rua com direito a banho de rio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra uma briga entre dois jovens que aparentemente, estão embriagados. Não é possível saber a data do ocorrido, mas pela publicação no Twitter, o fight dos valentões pode ter sido na cidade paraense de Marabá, distante 554 quilômetros de Belém.

O vídeo começa logo que o jovem de camisa branca dá um ‘tapão’ no rosto do outro rapaz, que está apenas de bermuda. O tapa foi tão forte que o jovem cai de costas no chão, mas logo reage.

Ele levanta e parte para cima do rival, pega o de camisa pelo pescoço, mas o outro dá vários murros no rosto do rapaz, que cai novamente no chão.

Quem pensa que o rapaz que estava levando vários golpes perdeu a briga, está enganado. Ele levante de novo e prensa seu algoz contra as barras de proteção e com o resto de força que lhe resta, empurra o jovem para dentro do rio.

A plateia formada ao redor dos bêbados brigões gritam meio que aplaudindo o que acabaram de presenciar. Uma voz de mulher ao fundo diz para que um tal de ‘Érisson’ não se aproxime. “Erisson! Erisson, não vai. Deixa ele. Deixa ele. Porra”.

Não foi possível saber o estado de saúde do jovem que caiu no rio.