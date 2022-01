VÍDEO: Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após capotamento em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na madrugada deste domingo (16), um grave acidente de carro foi registrado na rodovia AC-407, nas proximidades da Vila São Pedro. De acordo com as informações, o veículo com seis passageiros capotou, ao menos, cinco vezes.



A jovem Nicoly Santos, de 19 anos, foi arremessada para fora do carro e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local do acidente.

Ainda de acordo com as informações, quatro pessoas deram entrada no Hospital do Juruá, três tiveram ferimentos leves e foram liberados, a quarta vítima está internada e seu quadro inspira atenção.

A Polícia Miliar foi acionada e esteve no local. De acordo com o tenente Robson Belo, comandante do Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul, o teste do bafômetro mostrou que o motorista do carro estava sob efeito de álcool.

Veja vídeo: