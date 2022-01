Vídeo: sargento da PM é crivado de balas por facção criminosa

-------- Continua depois da Publicidade--------

O sargento da Polícia Militar, Milton Carlos Silva de Menezes, de 41 anos, foi fuzilado na porta da casa onde mora em Bragança, no nordeste do Pará. Uma Câmera de segurança registrou o ataque, ocorrido nesta terça-feira (25).

Nas imagens é possível ver que a vítima havia acabado de parar, quando um homem atira de dentro de um carro preto. O tiro atingiu a costa da vítima e ele caiu no chão. Em seguida, outros três descem, todos armados, também atirando.

Segundo informações preliminares da Polícia, o policial foi atingido por, ao menos, dez tiros. Ele morreu no local do crime. O sargento Milton Carlos atuava há 16 anos na corporação e tinha comportamento excepcional, segundo a PM.

A PM disse que “equipes do Grupamento Tático Operacional (GTO) do 33° Batalhão e do Comando de Policiamento Regional VII intensificaram as buscas na região e já localizaram o veículo que foi abandonado pelos suspeitos durante a fuga”.

A corporação disse, ainda, que a Corregedoria Geral da PM acompanha o caso e que militares do Centro Integrado de Atenção Psicossocial (Ciap) da PM prestam apoio aos familiares do militar.

Em nota, a Polícia Civil do Pará confirmou o caso e informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), Núcleo de Apoio à Inteligência (NAI Castanhal) e Superintendências Regionais do Caeté e Guamá, foram mobilizadas para apurar os elementos do homicídio doloso cometido contra o policial militar.

As imagens sugerem que a arma do policial foi levada, mas ainda não há confirmação oficial.

Ainda segundo a Polícia, diligências estão sendo feitas para identificar e localizar os autores do crime. Até então, ninguém foi preso.

*Com informações do G1