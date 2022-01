VÍDEO: Prefeito Tião Bocalom posta vídeo em suas redes sociais mostrando ônibus que estão a caminho de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda-feira, 17, o prefeito Tião Bocalom postou um pequeno texto e divulgou um vídeo onde mostra, o que seriam os ônibus que estão a caminho da Capital Rio Branco, para prestação de serviço do transporte coletivo

“Recebi da empresa RICCO TRANSPORTES que está vindo para Rio Branco assumir parte do sistema de transporte coletivo, que já saíram de São Paulo e do Rio de Janeiro um total de 30 ônibus seminovos, sendo 20 com ar-condicionado e 10 sem, dos 51 que serão enviados e que chegarão aqui até a próxima segunda-feira feira.

Estamos trabalhando dia e noite para melhorar esse caos que se implantou no transporte coletivo de Rio Branco nos últimos 17 anos. Inclusive baixando o preço da passagem para R$ 3,50 quando tudo dobrou de preço.”

