Vídeo: Prefeito Tião Bocalom apela para que população se vacine contra covid 19

O Prefeito Tião Bocalom divulgou um vídeo na internet, redes sociais e página da prefeitura de Rio Branco, pedindo para que as pessoas se vacinarem contra covid-19.

De acordo com prefeito, os números alarmantes divulgados recentemente, através do boletim de covid pelo Governo do Estado, tem causado grandes preocupações para as autoridades.

Ele alerta para as pessoas que não se vacinaram, que ao pegar a covid-19 podem ficar em estado grave, diferente das pessoas que já tomaram pelo menos uma dose da vacina, que se pegarem a doença, não terão os mesmos sintomas graves.

Veja o vídeo: