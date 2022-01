Vídeo | Policiais salvam piloto de avião após pouso de emergência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Agentes da polícia de Los Angeles, na Califórnia, salvaram um piloto, não identificado, de um avião segundos antes da aeronave ser atingida por uma locomotiva. O piloto teve que fazer um pouso emergencial, depois que um dos motores perdeu potência.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, os policiais aparecem retirando o piloto dos destroços da aeronave, que estava no trilho do trem, onde o pouso aconteceu. Logo em seguida, eles correm na direção contrária e dois agentes ajudam o piloto a fugir. Em uma fração de segundos o trem aparece e atinge em cheio o avião que estava nos trilhos.

O piloto aparece nas imagens com sangue no rosto e bastante disperso do que havia acabado de acontecer. A filmagem foi gravada pela câmera de corpo utilizada pelos agentes policiais. As imagens que viralizaram foram divulgadas pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD).

Confira: