Vídeo: PM é executado quando chegava em casa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus (AM) – O subtenente Adelmar Magalhães Ribeiro, de 54 anos, foi executado a tiros na noite desse domingo (2), na rua Rio Madeira, Loteamanto Lago Azul, no município de Manacapuru, a 70 quilômetros de Manaus.

De acordo com a esposa de Magalhães, ela chegava com o marido em casa por volta das 22h30, na rua Rio Madeira, Letamento Lago Azul, quando ela ouviu disparos de armade fogo. Ela saiu do carro e ficou na calçada, mas não conseguiu identificar os autores dos diparos. Segundo a mulher, ela só consegiu ouvir barulho de moto, que saiu em alta velocidade.

O policial foi atingido com pelo menos quatro tiros.

Uma anbulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e corfirmou o óbito da vítima no local.

i

Dentro do carro ficaram os objetos, entre eles, uma Bíblia, roupas e um sapatinho da filha do casal.

O crime será investigado pela Polícia Civil.

Veja vídeo: