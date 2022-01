VÍDEO : PERIGO, Oficial de Justiça com problema de saúde mental e armado de pistola 380 surta dentro de condomínio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Moradores do residencial Juruá viveram momentos de terror, na noite desta quinta-feira, 06, quando um Oficial de Justiça identificado pelo nome de Thiago Sales Pascoal, de 26 anos, armado com uma pistola 380 sofreu um surto psicológico que findou mobilizando equipes de Policiais militares, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU e negociadores.

O Repórter cinematográfico David Chessmon, que segundo testemunhas, também mora no Condomínio, usou seu celular e gravou um vídeo com Major Russo, da Polícia Militar, que é negociador e auxiliou na rendição do paciente.

Tiago foi sedado e encaminhado para o Hosmac, onde passará por avaliação psiquiátrica e devera voltar a tomar suas medicações controladas.

Veja o vídeo: