Vídeo: Pastora cai ‘morta’ e só ‘ressuscita’ quando fiéis pagam dízimo

Na terça-feira (18), viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma pastora caída no chão desacordada. Uma outra religiosa pede aos fiéis que joguem dinheiro sobre o corpo dela, para assim “ressuscitar”. O caso ocorreu em novembro de 2018, em Luanda, Angola. As informações são do Isso é notícia.

No vídeo, divulgado pelo perfil Flávio Costa, é possível ver a pastora caída no chão e os fiéis jogando dinheiro em cima do seu corpo. Na sequência, a mulher “acorda” e mexe a cabeça

Nos comentários do vídeo, que tem cerca de 1 milhão de visualizações, alguns usuários classificaram a atitude da pastora como charlatanismo (exploração da crença das pessoas).