Vídeo: Pai de suspeito que teve pé cortado desabafa: ‘Eu boto comida em casa, mas escolheu essa vida’

Manaus (AM) – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o pai do adolescente que teve o pé decepado segura o membro e faz um desabafo sobre as escolhas do filho. O adolescente de 17 anos foi torturado por populares após tentar assaltar uma mulher.

No vídeo, o homem segura o pé do filho e tira a camisa para amarrar a perna do rapaz e conter o sangramento. Indignado, o homem dá uma bronca e a firma que não falta nada para o filho.

“Se tu tivesse morto o que a gente podia fazer? Só te enterrar. Eu te avisei, mas o cara não ouve. Não falta comida, tem o dinheiro de vocês, eu boto comida todo dia, tudo vem de casa. Mas vocês não querem, querem uma vida dessa. Essa vida aí não é para qualquer um não. Se tu morresse alguém ia te da tua vida? Não, ninguém dá a vida para ninguém”, desabafou o homem.

O jovem aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Saúde) quando o vídeo foi feito. Segundo a polícia, as imagens devem ajudar a identificar os autores do crime.

Ele foi levado para uma unidade de saúde no município, mas precisou ser transferido para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus devido a gravidade do ferimento.

