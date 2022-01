Vídeo: Mulher usa vestido como máscara e entra apenas de lingerie em sorveteria

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher protagonizou uma cena inusitada em uma sorveteria no último sábado (1º), na província de Mendoza, na Argentina. Ao entrar no local para tentar fazer seu pedido, a cliente ousada além de não estar usando uma máscara facial, como medida de segurança contra a Covid-19, ela decidiu entrar sem o vestido, apenas de lingerie, pois usou a peça do vestuário justamente para cobrir o rosto.

Em um vídeo gravado pela câmera de segurança do local, é possível ver a mulher entrando no estabelecimento já apenas de calcinha e sutiã, e logo em sequência tentando colocar um vestido preto no rosto como máscara.

Na sequência, é possível ver que a mulher desiste de amarrar o vestido no rosto e sai do local ainda seminua. De acordo com a publicação, ela teria ido à sorveteria com outras 10 pessoas, todas sem máscara. Mais tarde, eles teriam conseguido comprar os 11 sorvetes após alguém ter conseguido uma máscara facial.

Assista ao vídeo abaixo.