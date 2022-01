Vídeo: Mulher perde o controle do carro e despenca do 1 andar; veja

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher identificada como Mônica Cilene Gonçalves, 53 anos após o carro que dirigia despencar do primeiro andar de um estacionamento em um prédio, no Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (10/1).

Ela estava dentro do veículo no momento da queda. Acabou socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), conhecido como Hospital da Posse. A unidade informou que a paciente tem quadro de saúde estável, mas “inspira cuidados” por causa da gravidade do acidente.

Ninguém além de Mônica ficou ferido. Pessoas que estavam no prédio e que passavam pelo local se assustaram com o que aconteceu. Imagens mostram as marcas de pneu no estacionamento de onde o carro caiu.

Vídeo: