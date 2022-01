Vídeo: mulher luta com bandido, mas acaba sendo roubada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um assalto no bairro Jardim Maria Augusta, em Taubaté, no interior de São Paulo, na manhã da útlima quarta-feira (5). As imagens mostram que, ao ser abordada, a vítima estava com uma amiga e tentou correr do criminoso, mas foi puxada pela blusa e deixou o celular cair no chão. As informações são do Metrópoles.

O homem estava em uma motocicleta Honda vermelha e fugiu com o aparelho da jovem, de 18 anos. A gravação mostra que o criminoso tentou pegar uma pasta que a moça carregava, mas o objeto caiu e papéis que estavam dentro dele ficaram espalhados pelo chão.

A Polícia Civil informou que, mais tarde no mesmo dia, a jovem conseguiu rastrear o telefone e viu que o aparelho estava na Rua Salvador Pires de Medeiros, bairro Jardim Ana Rosa, a cerca de três quilômetros de distância. Era a casa do ladrão, de 39 anos. No local, também estava a moto usada no crime.

O homem acabou agredido por populares e a Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto. De acordo com a polícia, o suspeito foi levado para a UPA San Marino e, após ser liberado, seguiu para a Delegacia Seccional de Taubaté, onde o caso foi registrado pela vítima.

Lá, ela e a amiga o reconheceram. A polícia comunicou que o homem não foi preso em flagrante devido ao lapso temporal entre o crime e o momento da detenção. Porém, a corporação vai pedir a prisão do suspeito nos próximos dias.

Assista: