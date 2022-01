Vídeo: Motorista embriagado perde controle de veículo e atropela três pessoas e invade loja na Avenida Getúlio Vargas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um grave acidente envolvendo um carro e três motocicletas foi registrado na tarde desta sexta-feira, 7, na rua Getúlio Vargas, próximo a Pronto Clínica.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo modelo Tracker, placa NXS 1429, era conduzido pelo advogado Antônio Djan Damasceno Melo, 43 anos.

Uma das vítimas relatou a PM que o condutor do veículo dirigia sentido centro/bairro quando invadiu a contramão atingindo três motocicletas, duas na lateral e uma terceira acertou em cheio arremessando a vítima contra o muro.

Ainda segunda a vítima, o impacto não foi suficiente para parar o carro que seguiu atingindo as colunas das lojas parando na esquina de uma farmácia.

Segundo a PM, o condutor se negou a fazer o teste do bafômetro, mesmo assim ele recebeu voz de prisão e ele foi colocado do carro onde, em fúria, ele batia com a intenção de ser solto. Dasmaceno foi encaminhado até a Defla para tomar as devidas providências.

A perícia esteve no local e isolou a área. Três viaturas do Samu também se dirigiram ao local para atender as vítimas. Duas forram encaminhadas para o Pronto Socorro em estado grave.

Uma das vítimas, um homem teve fratura exposta na perna.

Reincidente

Segundo apurado, este não é o primeiro caso de acidente vomito a bebida alcoólica e direção que o advogado se envolve. Em março de 2020, Djan foi preso por atropelas pessoas estando sob efeito de álcool, mas foi solto em audiência de custódia. Além disso, fontes informaram que, em 2016, foi preso por estelionato.