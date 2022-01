VÍDEO: Motorista de ônibus joga veículo contra viatura da Polícia Militar para fugir de assalto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última segunda-feira (11), o motorista de um ônibus da empresa “Líder” que não teve sua identidade revelada, acabou jogando o veículo contra uma viatura da PM (Polícia Militar) para escapar de um assalto nas proximidades da na avenida Joaquim Nabuco, no Centro da capital.

Ao perceberem que se tratava de um assalto, os policiais conseguiram entrar no ônibus e prender três vagabundos que tocavam o terror dentro do ônibus do transporte coletivo. O trio foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).