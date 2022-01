VÍDEO: Motorista de caminhonete na contra mão atropela e mata servidor da CEF, em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O acidente fatal aconteceu na tarde desta sexta-feira, 14, na Rodovia AC 415, no município de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o servidor da Caixa Econômica Federal identificado como Gerlandio Mendes,daquela cidade trafegava em uma motocicleta, quando o motorista de uma caminhonete ainda não identificada fez uma ultrapassagem proibida avançando na contra mão da rodovia atropelando e matando o motociclista que não teve a mínima chance de tentar evitar o impacto frontal.



Após o acidente o motorista da caminhonete se evadiu do local não prestando socorro a vítima.



Condutores que trafegavam na mesma via no momento da tragédia pararam e acionaram socorro a vítima, mas quando a equipe do Serviço Móvel de Urgência- SAMU, a vítima já estava morta.

A Polícia Civil tenta agora identificar o motorista que causou o acidente.

Veja vídeo: