Vídeo mostra o momento em que irmãos são executados.

Manaus – Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os irmãos Leonardo Araújo Pereira, 21, e Ruan Carlos de Jesus Araújo Pereira, 20, são executados na tarde deste domingo (2), na Rua Rabino Jacob, Conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Nas imagens é possível ver o momento em que o grupo chega no local em um carro modelo Ford Ka, vermelho, descem do veículo e executam a tiros os irmãos. Um dos suspeitos pega do chão algum objeto de um dos irmãos.

Veja o momento: