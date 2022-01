Vídeo mostra momento em que caminhões batem e pegam fogo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma câmera de monitoramento registrou o momento que caminhões batem de frente e pegam fogo na BR 369, em Ubiratã, na tarde desta quarta-feira (05).

Pelas imagens é possível ver o momento em que um dos caminhões invade a pista contrária e bate no outro que estava carregado com um veículo de pequeno porte, no sentido oposto da via.

A Polícia Rodoviária Federal atende os feridos no momento, mas informou que problemas mecânicos em um dos envolvidos teria ocasionado o acidente.

Logo após a forte batida os veículos param na lateral da via e pegam fogo.

As chamas consomem os caminhões, mas apesar do susto, segundo a PRF que foi acionada para atendimento do acidente, três vítimas consideradas leves foram socorridas e levadas ao Hospital.