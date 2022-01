Vídeo mostra explosão de carro-forte em tentativa de roubo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma quadrilha explodiu um carro-forte em uma tentativa de roubo na terça-feira (4) na BR-308 entre as cidades de Bragança e Augusto Corrêa, no Nordeste do Pará. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Um vídeo que circula em redes sociais mostra o momento em que ocorre a explosão – veja acima. As imagens foram feitas por um motorista que passava no local.

Segundo a Polícia Civil, houve troca de tiros entre os assaltantes e os trabalhadores que estavam no carro-forte, mas não há informações sobre feridos. Após explodir o carro, os criminosos não conseguiram abrir o cofre e fugiram.

Policiais estão realizando buscas por suspeitos e até o início da noite desta quarta, nenhum deles havia sido detido. O carro que teria sido usado por eles na fuga foi encontrado em chamas em uma estrada na região.

O Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar e a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil estão envolvidos em ações na região para tentar encontrar os suspeitos.

Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações, pode informar a Polícia pelo disque-denúncia: 181. O g1 não conseguiu contato com a empresa de valores responsável pelo veículo para saber o valor estimado do prejuízo.