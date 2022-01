Vídeo: Mergulhador encontra corpo com pedras amarradas no fundo de canal no RJ

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um mergulhador encontrou no último dia 29 o corpo de um homem com pedras amarradas na altura da cintura dentro do Canal da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Felipe de Jesus Gomes, de 28 anos. As informações são do Uol e do jornal O Globo.

O vídeo de mergulhador encontrado o corpo foi postado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver a vítima de bruços no fundo do canal. Após encontrar o cadáver, o mergulhador retorna à superfície e o vídeo é cortado.

Atenção, imagens fortes:

Conforme as autoridades, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para fazer a retirada do corpo. O caso está sendo investigado pela 16ª DP da Polícia Civil do Rio. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde foi confirmada morte por afogamento. A identificação da vítima foi feita pelas impressões digitais.

A polícia está apurando o caso para tentar descobrir há quanto tempo o corpo do rapaz estava submerso e “esclarecer os fatos”.

Fonte:IstoÉ