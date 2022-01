Vídeo: Jovem é expulso de casa noturna após tentar fazer “show de strip-tease” em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jovem David Santos, de alcunha “David delas”, foi expulso da casa noturna Planet House, localizada em Cruzeiro do Sul (AC), na noite do último domingo (09), após tentar fazer um “show de strip-tease”. O local é conhecido por realizar eventos de strip-tease.



De acordo com o jovem, ele e seus amigos estavam no local, onde iniciou uma forte chuva, a proprietária autorizou que o grupo de amigos fossem para área coberta, onde é realizado os shows de strip-tease. “Eu e meus amigos e algumas meninas estávamos na parte descoberta, aí começou a chover a dona disse que poderíamos ficar na parte coberta onde é feito os shows”.

David disse que já estava embriagado e começou a fazer um “show de strip-tease” para os amigos que estavam no local. “Eu já estava um pouco embriagado e comecei a fazer um show para meus amigos, os seguranças chegaram no local me agarram pelo pescoço e me colocaram para fora, um deles ainda chegou a puxar um canivete para eu e meus amigos”.

A equipe do Juruá em Tempo, entrou em contato com a proprietária do local, Patrícia Dias, e informou que a casa noturna é um local de respeito e que não tolera desrespeito. “Nossa casa noturna é um local de respeito, as pessoas vão para se divertir, para dançar e assistir um show. Aí vem alguns desavisados achando que podem fazer o que quiserem. Para subir no poli-dance tem que ser um profissional contratado por mim a dona. Não é bagunçado”, disse.

De acordo com Patrícia, no momento que os seguranças do local colocaram o grupo de amigos para fora da casa, eles ameaçaram os guardas, tendo de ser solicitado o apoio da Polícia Militar.

“Os nossos seguranças estavam auxiliando as pessoas a mudarem de ambiente, saindo da distribuidora e indo para a casa noturna, pois a chuva estava forte. Este rapaz e os amigos foram um dos primeiros a entrarem, quando olhamos, ele, já estava só de cueca, dançando no poli-dance, nossos seguranças colocaram todos para o lado de fora, foi quando este jovem e seus amigos, ameaçaram os seguranças, e tivemos que chamar a polícia, onde foram tomadas todas as medidas cabíveis. Quero agradecer o belo trabalho da polícia militar”, finalizou.