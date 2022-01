Vídeo : Jovem banhista é socorrido após peixe entrar no seu braço e ficar pendurado!

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última semana, mais precisamente na quarta-feira (29), no Balneário Itapuã, em Pontal do Paraná, um jovem banhista acabou levando a pior. O rapaz estava nadando tranquilamente quando quando foi atingindo por um peixe em seu braço! O peixe ficou preso pela nadadeira no braço do rapaz que tentou por diversas vezes retirar.

O jovem virou atração na orla e muitas pessoas pediram para tirar foto com ele. Uma equipe do Siate foi acionada e o rapaz foi encaminhado ao hospital para retirada do peixe do braço.

Veja o vídeo do momento em que o jovem recebe os primeiros socorros: