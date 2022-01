Vídeo: integrante de facção é executado dentro de hospital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas imagens, é possível ver que os outros pacientes se desesperam com o homicídio em plena unidade de saúde;

O caso ocorreu em São Luís.

Um homem, identificado como Adeilson Miranda Oliveira, foi morto dentro do Hospital Municipal de São José de Ribamarma, em São Luís. Segundo a polícia, ele integrava uma facção criminosa e teria sido morto por um rival. As informações são do site O Estado, e foram confiramadas pelo Portal Tucumã.

O crime aconteceu às 15h08 deste domingo. Imagens de câmeras de segurança do hospital mostram que Adeilson Miranda, também conhecido como ‘Mata Gato’, estava sentado do lado de fora do hospital, quando foi surpreendido por três homens armados que chegaram atirando. A vítima ainda correu para dentro da unidade, mas foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local. Os autores dos tiros fugiram em seguida.

Ainda nas imagens é possível ver a correria de pessoas que esperavam por atendimento e funcionários do hospital para se protegerem dos tiros. O balcão de atendimento da unidade acabou caindo devido o desespero, com o homem morto dentro do hospital.

Segundo informações da Polícia Civil, ‘Mata Gato’ já tinha uma ficha criminal por diversos crimes praticados, com nove passagens pelo sistema carcerário. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o suspeito já havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas; porte de arma de fogo de uso restrito com tráfico de drogas e associação criminosa; roubo na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Equipes da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e da Polícia Civil se deslocaram até o local do crime. O caso deve ser investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).

Confira: