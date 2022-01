Vídeo: Homens ‘arremessam’ motos por muro durante furto no pátio do Detran em MS

-------- Continua depois da Publicidade--------

Três homens levaram uma moto cada e foram perseguidos pela Polícia Militar. O trio foi preso em flagrante e os veículos recuperados.

Homens furtam motos do Detran de Nova Andradina pelo muro

Três homens furtaram motocicletas do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) de Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. Eles entraram por um muro na lateral do departamento e saíram da mesma forma, “jogando” as motos pela parede.

Segundo o Detran-MS, o fato aconteceu por volta das 6h30 do Dia de Natal (25). Os homens levaram três motos e foram flagrados por um morador, que fez o vídeo e acionou a polícia, que iniciou buscas na região.



Trio foi flagrado enquanto pulava muro com motocicletas furtadas. — Foto: Reprodução/RedesSociais

Ao avistarem a equipe policial se aproximando, o trio abandonou as motocicletas e iniciou fuga a pé. Após a perseguição, os homens foram capturados e presos em flagrante.

As motocicletas foram recuperadas e retornaram ao pátio do Detran-MS. O trio foi encaminhado para o Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina.