Vídeo: Homem empurra mulher nos trilhos do metrô

Um jovem empurrou uma mulher no trilhos de uma estação de metrô de Bruxelas, na Bélgica no momento em que o trem se aproximava. O crime aconteceu na sexta-feira (14).

A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança do local. No vídeo, o rapaz espera o momento exato para empurrar a vítima. Por sorte, o maquinista conseguiu frear antes de atingir a mulher.

“O maquinista foi muito rápido na reação, mas está completamente em choque, assim como a vítima”, disse Guy Sablon, porta-voz da empresa de transporte público STIB, que opera o sistema de metrô da capital belga, ao jornal Brussels Times.

No vídeo abaixo, gravado por uma câmera de segurança, é possível ver o agressor andando de um lado para outro na plataforma, antes de se aproximar da mulher e empurrá-la com força, com as duas mãos. Quando o trem entra na imagem, os outros passageiros alertam o maquinista, que freia a composição.

Tanto a vítima quanto o maquinista foram levados para o hospital por causa do choque, mas ambos se recuperaram bem e foram liberados.

O agressor chegou a fugir após empurrar a mulher, mas acabou sendo preso poucos minutos depois em outra estação de metrô, segundo a polícia de Bruxelas. Ele será processado por tentativa de assassinato.