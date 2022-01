-------- Continua depois da Publicidade--------

Início Polícia

Polícia

VÍDEO: Homem é crivado de bala dentro do próprio carro no Nossa Senhora de Fátima II

11 de janeiro de 2022



Manaus – Na tarde desta terça-feira (11), um homem até o momento não identificado por crivado de bala por pistoleiros dentro do próprio carro, nas proximidades do bairro Nossa Senhora de Fátima II, na Zona Norte da capital. No vídeo é possível notar que o homem ainda agoniza aguardando uma ambulância.

Até o momento não se tem informações se a vítima possuía envolvimento ou não com o crime organizado. As motivações do crime ainda são desconhecidas, assim como os responsáveis pelo ato.