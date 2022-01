Vídeo flagra homem se masturbando para adolescente em corredor de prédio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um ‘tarado’, de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi flagrado por câmeras de segurança de um condomínio, se masturbando para uma adolescente.

O vídeo que está sendo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o homem observa uma adolescente de 17 anos, se esconde em uma porta, e começa a pegar em sua genitália.

De acordo com internautas, o caso aconteceu em Santa Catarina, no hall da entrada do condomínio.

A menina aparece nas imagens conversando com alguém, enquanto espera pelo elevador, e sem perceber que estava sendo observada, não olha pra trás.

Quando o elevador chega, a adolescente entra e percebe a presença do assediador. O tarado sai rapidamente de trás da porta e aperta o botão do elevador para impedir que a porta se feche, ele repete a mesma atitude por cerca de três vezes.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele faz questão de mostrar seu pênis ereto para a adolescente.

Os moradores do condomínio tiveram conhecimento do caso e afirmaram que o suspeito já tinha um histórico de observar crianças brincando no playground do condomínio e que chegou a se masturbar para outra adolescente.

O homem foi preso e para se livrar das punições, o suspeito chegou a alegar que tem problemas mentais.

Veja:

Fonte: Mix de Notícias